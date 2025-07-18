«Если вас не было пять суток»: Россиянам рассказали, как меньше платить за ЖКХ

Россияне могут уменьшить оплату за ЖКХ в случае продолжительного отъезда при помощи перерасчета за вывоз мусора. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Гражданин, временно отсутствующий более пяти суток, может подать заявление на перерасчет и не платить за услугу за период своего отсутствия, начиная с шестого дня», — сказал Якубовский, напомнив, что для перерасчета к заявлению надо приложить документы, которые подтверждают, что человек был в командировке, на лечении или временно зарегистрирован в другом месте.
Депутат напомнил, что в некоторых регионах РФ оплата за вывоз отходов начисляется не по количеству проживающих, а по площади помещения. В этом случае перерасчет в случае временного отсутствия жильца не делают и сэкономить не получится.
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