«Если вас не было пять суток»: Россиянам рассказали, как меньше платить за ЖКХ

«Гражданин, временно отсутствующий более пяти суток, может подать заявление на перерасчет и не платить за услугу за период своего отсутствия, начиная с шестого дня», — сказал Якубовский, напомнив, что для перерасчета к заявлению надо приложить документы, которые подтверждают, что человек был в командировке, на лечении или временно зарегистрирован в другом месте.