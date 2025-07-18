Названы страны, которые будут поставлять нефть в Индию вместо РФ в случае введения санкций: В Дели не переживают

Если Соединенные Штаты Америки введут санкции против российских энергоносителей, Индия переориентируется на поставки нефти из других стран, и откажется от нефти из России. Об этом на отраслевом форуме в Нью-Йорке сообщил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает Reuters.
«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдёт, мы с этим справимся», — добавил индийский чиновник.
Пури напомнил, что Индия уже наладила сотрудничество с 40 поставщиками, среди которых Гайана, Бразилия и Канада. Нефть из этих стран сможет покрыть возможное сокращение поставок.
Агентство, в свою очередь, отмечает, что в первые шесть месяцев 2025 года Российская Федерация осталась на лидирующих позициях в качестве поставщика нефти в Индию. Импорт из РФ составил 35 процентов от общего объема ввозимой в страну нефти. Привлекательность энергоносителей из России по-прежнему обеспечивается значительными скидками на нее, до 15−20 долларов за баррель, которые Москва предоставляет в условиях ограничений Запада.
Возможные планы по отказу Индии от российской нефти прокомментировали в России. Так, депутат Госдумы Игорь Ананских полагает, что подобное решение, если оно будет принято, не приведет к ощутимым проблема для России.
Перестройка поставок займет два-три месяца, а потом все снова наладится. А вот экономика Индии «поплывет», поскольку активный экономический рост страны основан именно на дешевых энергоресурсах из России.
14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере ста процентов в отношении России и ее торговых партнеров, если мирное урегулирование украинского конфликта не произойдет в течение 50 дней.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, что движет президентом США Дональдом Трампом, который выдвинул 50-дневный ультиматум. В любом случае, отметил дипломат, Россия справится с санкционным давлением, как справлялась и раньше.
В итоге западная довольно быстро была вынуждена констатировать — ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России не напугало руководство страны.