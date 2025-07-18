Названы страны, которые будут поставлять нефть в Индию вместо РФ в случае введения санкций: В Дели не переживают

Агентство, в свою очередь, отмечает, что в первые шесть месяцев 2025 года Российская Федерация осталась на лидирующих позициях в качестве поставщика нефти в Индию. Импорт из РФ составил 35 процентов от общего объема ввозимой в страну нефти. Привлекательность энергоносителей из России по-прежнему обеспечивается значительными скидками на нее, до 15−20 долларов за баррель, которые Москва предоставляет в условиях ограничений Запада.