Высокая пожарная опасность будет на северо-западе страны к концу недели

В то же время в регионах Дальнего Востока и на юге европейской части России индекс пожарной опасности снизится. «С пятницы и в течение выходных циклон принесет интенсивные осадки — ливни, дожди и грозы — в Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края. Это приведет к значительному снижению пожарной опасности к концу недели и в начале следующей», — добавил Вильфанд.