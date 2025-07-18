Высокая пожарная опасность будет на северо-западе страны к концу недели

К концу текущей недели в регионах Северо-Западного федерального округа ожидается установление чрезвычайного и высокого классов пожарной опасности, тогда как на Дальнем Востоке и в южных районах европейской части России из-за осадков уровень пожарной опасности снизится. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Рост индекса пожарной опасности к концу этой и началу следующей недели прогнозируется на северо-западе европейской части страны. Это связано с приходом теплых воздушных масс с юга, при отсутствии осадков в этом регионе. Потепление и сухая погода способствуют расширению территорий с четвертым и даже пятым, чрезвычайным, классом пожарной опасности», — пояснил Вильфанд.
Он добавил, что высокая пожарная опасность обусловлена также преобладанием в северных лесах хвойных пород и кустарников, которые легче воспламеняются. «К началу следующей недели наибольший риск сохраняется в Северо-Западном федеральном округе, включая Мурманскую область и Кольский полуостров», — отметил эксперт.
Также очаги четвертого и пятого классов пожарной опасности появятся в Забайкальском крае, несмотря на недавние сильные осадки.
В то же время в регионах Дальнего Востока и на юге европейской части России индекс пожарной опасности снизится. «С пятницы и в течение выходных циклон принесет интенсивные осадки — ливни, дожди и грозы — в Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края. Это приведет к значительному снижению пожарной опасности к концу недели и в начале следующей», — добавил Вильфанд.
Кроме того, уменьшится площадь с пятым классом пожарной опасности в Якутии, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значительно сократятся территории с высоким уровнем риска благодаря осадкам.
Также жителей четырех федеральных округов России предупредили о сильных дождях и ветре.