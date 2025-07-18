В Иркутске 309 питомцев отправились за границу с хозяевами

— Для перевозки питомца нужна письменная декларация, — пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Иркутск Дмитрий Штанько. — Без дополнительных разрешений можно провезти не больше двух животных, если у них есть международный ветпаспорт с отметкой об осмотре, сделанной не раньше, чем за две недели до поездки.