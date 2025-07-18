В Иркутске 309 питомцев отправились за границу с хозяевами

За первые шесть месяцев 2025 года через аэропорт Иркутска вылетели 309 домашних животных. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Иркутскую таможню, чаще всего хвостатые путешественники летели в Таиланд — туда отправились 151 собака, 55 кошек и даже два хорька. Также популярными направлениями стали Вьетнам, Китай, Монголия, Узбекистан и Таджикистан.
Собаки оказались самыми частыми пассажирами — на них приходится больше 60% всех перевозок. Среди них преобладают мелкие породы: терьеры, чихуахуа, шпицы, таксы и другие. Но были и крупные собаки — хаски, лабрадоры и даже монгольская овчарка банхар.
— Для перевозки питомца нужна письменная декларация, — пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Иркутск Дмитрий Штанько. — Без дополнительных разрешений можно провезти не больше двух животных, если у них есть международный ветпаспорт с отметкой об осмотре, сделанной не раньше, чем за две недели до поездки.
Поэтому, отправляясь путешествовать с любимцами, заранее подготовьте все необходимые документы.
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