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Эксперт рассказала, как организовать свадьбу при ограниченном бюджете

Ведущая мероприятий Можайцева перечислила секреты бюджетной организации свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Провести красивую свадьбу и при этом не потратить лишнего вполне реально. Главное — правильно распределить бюджет, начать готовиться заранее и подходить к процессу с умом. Ведущая мероприятий в Москве Ольга Можайцева поделилась c KP.RU секретами организации свадьбы без переплат и лишних расходов.

— Если у вас ограничен бюджет, то вы можете провести отличное мероприятие, инвестируя личное время и силы на поиск ресторана, ведущего и диджея, артистов, декораторов, — поделилась эксперт.

По ее словам, чем раньше вы начнете искать площадку и подрядчиков, тем больше шансов найти хорошие предложения по доступной цене. Особенно это важно в сезон свадеб, когда спрос резко возрастает, а популярные места быстро разбирают.

Сэкономить можно и за счет друзей. Веселый друг может стать ведущим, а знакомый диджей предоставить свои услуги по звуковому сопровождению в качестве подарка. Также Можайцева посоветовала использовать бартер при организации оформления пространства для торжества. Компании охотно делают скидки за рекламу в соцсетях, особенно если у вас есть аудитория.