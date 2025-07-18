Эксперт рассказала, как организовать свадьбу при ограниченном бюджете

Сэкономить можно и за счет друзей. Веселый друг может стать ведущим, а знакомый диджей предоставить свои услуги по звуковому сопровождению в качестве подарка. Также Можайцева посоветовала использовать бартер при организации оформления пространства для торжества. Компании охотно делают скидки за рекламу в соцсетях, особенно если у вас есть аудитория.