Эксперт рассказала, как организовать свадьбу при ограниченном бюджете

Провести красивую свадьбу и при этом не потратить лишнего вполне реально. Главное — правильно распределить бюджет, начать готовиться заранее и подходить к процессу с умом. Ведущая мероприятий в Москве Ольга Можайцева поделилась c KP.RU секретами организации свадьбы без переплат и лишних расходов.
— Если у вас ограничен бюджет, то вы можете провести отличное мероприятие, инвестируя личное время и силы на поиск ресторана, ведущего и диджея, артистов, декораторов, — поделилась эксперт.
По ее словам, чем раньше вы начнете искать площадку и подрядчиков, тем больше шансов найти хорошие предложения по доступной цене. Особенно это важно в сезон свадеб, когда спрос резко возрастает, а популярные места быстро разбирают.
Сэкономить можно и за счет друзей. Веселый друг может стать ведущим, а знакомый диджей предоставить свои услуги по звуковому сопровождению в качестве подарка. Также Можайцева посоветовала использовать бартер при организации оформления пространства для торжества. Компании охотно делают скидки за рекламу в соцсетях, особенно если у вас есть аудитория.