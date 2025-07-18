В Иране автомобили кортежа президента заправили бензином с водой: что предпринял Пезешкиан

По заявлению Такера Карлсона, беседа с Масудом Пезешкианом состоялась в начале июля. Журналист сообщил зрителям, чтобы те не ждали многого от интервью, так как из-за языкового барьера Такеру Карлсону не удалось задать все актуальные вопросы. В первую очередь это объясняется тем, что интервьюер посчитал честный ответ на них невозможным. Например, речь идет о ядерной программе Тегерана, что является секретной информацией.