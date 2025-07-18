В Иране автомобили кортежа президента заправили бензином с водой: что предпринял Пезешкиан

Иранский лидер Масуд Пезешкиан не смог доехать до Тебриза на президентском автомобиле. Как оказалось, машины кортежа заправили бензином с водой. Масуду Пезешкиану пришлось продолжить путь на частном такси, пишет издание NasrNews.
Как уточняется в материале, поездка в Тебриз была неофициальной. Президент отправился в город в сопровождении кортежа. В Казвине автомобилям потребовалась дозаправка. Однако все три машины президентского кортежа оказались не на ходу после вынужденной остановки, указывает издание.
По имеющимся данным, некачественный бензин залили на заправочной станции перед съездом на Раштское шоссе. По словам специального инспектора президента Мустафы Молави, в результате проверки выяснилось, что такие нарушения уже происходили ранее.
«[Президент Ирана] Масуд Пезешкиан не предпринял никаких официальных действий в ответ на этот инцидент, а вместо этого отправился в Тебриз на частном такси», — отмечается в статье.
Иранский лидер также дал интервью журналисту из Соединенных Штатов Такеру Карлсону. В беседе с ним Масуд Пезешкиан рассказал о покушении, готовящемся израильскими спецслужбами. Однако, заверил он, операция Иерусалима провалилась. Президент Ирана уточнил, что попытка покушения произошла примерно полторы недель назад. В это время Масуд Пезешкиан находился на закрытом совещании. Именно в это здание израильские спецслужбы планировали нанести удар.
По заявлению Такера Карлсона, беседа с Масудом Пезешкианом состоялась в начале июля. Журналист сообщил зрителям, чтобы те не ждали многого от интервью, так как из-за языкового барьера Такеру Карлсону не удалось задать все актуальные вопросы. В первую очередь это объясняется тем, что интервьюер посчитал честный ответ на них невозможным. Например, речь идет о ядерной программе Тегерана, что является секретной информацией.
Журналист также заявил, что прямой конфликт США с Ираном мог бы привести к краху влияния Вашингтона. Такер Карлсон уточнил, что новые удары Соединенных Штатов стали бы концом президентства американского лидера Дональда Трампа.