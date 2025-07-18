По «единому билету» могут доехать до моря жители Хабаровского края

Федеральная пассажирская компания возобновляет ежедневный мультимодальный маршрут Советская Гавань — Комсомольск — Хабаровск — Уссурийск — Андреевка. Жители Хабаровского края, которые планируют отдых на курортах Приморского края, могут отправиться в поездку по схеме «поезд + автобус» с 18 июля по 29 августа 2025 года, сообщает ИА AmurMedia.
От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток. Его расписание состыковано с графиком движения автобуса № 558/557, который будет курсировать от Уссурийска до Андреевки и обратно. Автобус также будет делать остановки в Безверхово, Славянке и Рязановке, где расположены популярные базы отдыха.
От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 7:15 и прибывать в Андреевку (база отдыха «Лагуна») в 11:48. В обратном направлении автобус будет отправляться в 12:33 от остановки Андреевка (база отдыха «Волна») с прибытием на вокзал Уссурийска в 17:58.
Как напоминает пресс-служба ДВЖД, мультимодальный маршрут из Уссурийска в Андреевку впервые был организован в 2021 году. С тех пор он действует каждое лето.