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В московском Внуково спустя три часа отменили ограничения на полеты

Аэропорт Внуково в Москве возобновил работу в штатном режиме.

Аэропорт Внуково в Москве возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на полеты в авиагавани продлились чуть более трех часов.

Также Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Калуги.

«Аэропорты Внуково и Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Отметим, что во Внуково из-за трехчасовых ограничений задерживаются на прилет и вылет многие рейсы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет рейсов в Дубай, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Термез, Хургаду и Анкару.

Ранее также сообщалось, что из-за временного закрытия Внуково пассажиры двух рейсов из Турции улетели в петербургский аэропорт Пулково. А рейс из Шарм-эль-Шейх принял национальный аэропорт Минска.