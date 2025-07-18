Отельеры рассказали о последствиях открытия аэропорта в Геленджике

Владелица четырехзвездочного отеля сообщила, что из-за слабого спроса в начале лета ей пришлось снизить цены. Она отметила, что, когда появилась информация о закрытии аэропорта в Анапе, многие отели в Геленджике повысили стоимость, в то время как она решила сохранить цены на уровне прошлого года и даже снизила их. По ее словам, если в прошлом году номер стоил от 12 тысяч рублей в сутки с завтраком, то сейчас цена начинается от 9 тысяч. Благодаря этому она достигла 100% загрузки, весь персонал работает, и отель полностью заполнен.