В суде рассказали о задолженности Telegram на десятки миллионов

В отношении Telegram открыто 12 исполнительных производств с января 2023 года по июль 2025 года, все они поступили из судебного участка Таганского района Москвы. Среди них значится долг по штрафу в размере четырех миллионов рублей. Он выписан за то, что мессенджер не удалил по требованию Роскомнадзора информацию о российских военных, якобы погибших на территории Украины в ходе СВО. Кроме того, Telegram имеет задолженность по трем штрафам по 50 тысяч рублей каждый — они назначены за нарушение законодательства РФ о персональных данных.