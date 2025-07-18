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Жителям Челябинской области напомнили, как понять, безопасен ли аттракцион для детей

Каждый эксплуатируемый аттракцион должен иметь государственный регистрационный знак — в случае его отсутствия, необходимо воздержаться от его использования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом напомнил председатель комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

По словам парламентария, особенно актуальным вопрос безопасного использования развлекательных объектов становится в сезон отпусков и летних школьных каникул.

«Стационарные и передвижные аттракционы являются объектами повышенной опасности. Перед началом пользования аттракционом необходимо убедиться в наличии на входе государственного регистрационного знака, в том числе на надувном батуте», — говорит Евстигнеев.

По его словам, наличие государственного регистрационного знака подтверждает, что развлекательное оборудование прошло оценку технического состояния и безопасности, обслуживающий персонал обучен работе на таком оборудовании и обладает необходимыми знаниями по действиям в экстремальных ситуациях. Эксплуатация аттракциона организована с соблюдением требований безопасности.

«Отсутствие регистрационного знака убедительно говорит о том, что такой аттракцион никто не проверял, такой аттракцион может быть небезопасен. В этом случае необходимо воздержаться от его использования и сообщить в управление Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области», — отметил Вячеслав Евстигнеев.