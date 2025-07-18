Жителям Челябинской области напомнили, как понять, безопасен ли аттракцион для детей

«Отсутствие регистрационного знака убедительно говорит о том, что такой аттракцион никто не проверял, такой аттракцион может быть небезопасен. В этом случае необходимо воздержаться от его использования и сообщить в управление Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области», — отметил Вячеслав Евстигнеев.