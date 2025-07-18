Россиян предупредили о рисках отравления летом арбузами и льдом

«Жара, пляж и отсутствие санитарных условий создают идеальные условия для пищевых отравлений. Вареная кукуруза, пахлава, сосиски в тесте — эти перекусы легко могут стать причиной недомогания. Во-первых, не всегда известно, в каких условиях их готовили. Во-вторых, на них может попасть грязный песок. Домашняя еда тоже несет риск: около половины летних отравлений связаны с ошибками самих потребителей. Основные проблемы — использование испорченных продуктов, неправильное хранение вне холодильника и употребление вчерашней пищи. Рекомендуется готовить порции на один раз и хранить еду не дольше 6−12 часов исключительно в холодильнике», — пояснил врач.