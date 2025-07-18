Россиян предупредили о рисках отравления летом арбузами и льдом

Летом возрастает риск пищевых отравлений, особенно через арбузы, которые были нарезаны и оставлены на открытом воздухе, а также из-за льда в напитках, сообщил «Газете.Ru» врач-инфекционист Владимир Неронов.
«Лето — отличное время для отдыха, но одновременно и сезон острых кишечных инфекций. При температуре выше +20°C бактерии и вирусы начинают активно размножаться. Открытые арбузы могут стать благоприятной средой для микробов, особенно если неизвестно, кто и как их резал. Кроме того, лед часто делают из неочищенной воды, что тоже повышает риск отравления», — отметил специалист.
Также опасность представляют продукты, употребляемые на пляже или приготовленные дома, а особенно скоропортящиеся блюда.
«Жара, пляж и отсутствие санитарных условий создают идеальные условия для пищевых отравлений. Вареная кукуруза, пахлава, сосиски в тесте — эти перекусы легко могут стать причиной недомогания. Во-первых, не всегда известно, в каких условиях их готовили. Во-вторых, на них может попасть грязный песок. Домашняя еда тоже несет риск: около половины летних отравлений связаны с ошибками самих потребителей. Основные проблемы — использование испорченных продуктов, неправильное хранение вне холодильника и употребление вчерашней пищи. Рекомендуется готовить порции на один раз и хранить еду не дольше 6−12 часов исключительно в холодильнике», — пояснил врач.
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