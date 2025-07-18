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Экс-игрок «Хапоэля» Мэтт Коулмэн присоединился к красноярскому БК «Енисей»

Сибирская команда объявила о подписании однолетнего контракта с американским разыгрывающим Мэттом Коулмэном.

Источник: БК "Енисей"

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим защитником Мэттом Коулмэном — бывшим игроком «Хапоэль Хайфа» (Израиль). Об этом сообщила пресс-служба сибирской команды.

Четыре года Коулмэн представлял команду «Техас Лонгхорнс» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Один сезон он выступал в лиге развития NBA. Затем перебрался в Европу, где профессионально играл в Турции, Греции и Польше.

Контракт с 27-летним спортсменом из США рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее мы писали, что воспитанник красноярской спортшколы «Енисей-СТМ» Кирилл Фраиндт подписал контракт с французским регбийным клубом «Ла-Рошель».