Экс-игрок «Хапоэля» Мэтт Коулмэн присоединился к красноярскому БК «Енисей»

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим защитником Мэттом Коулмэном — бывшим игроком «Хапоэль Хайфа» (Израиль). Об этом сообщила пресс-служба сибирской команды.
Четыре года Коулмэн представлял команду «Техас Лонгхорнс» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Один сезон он выступал в лиге развития NBA. Затем перебрался в Европу, где профессионально играл в Турции, Греции и Польше.
Контракт с 27-летним спортсменом из США рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее мы писали, что воспитанник красноярской спортшколы «Енисей-СТМ» Кирилл Фраиндт подписал контракт с французским регбийным клубом «Ла-Рошель».