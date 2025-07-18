ВСУ несут потери до трех десятков человек в день на небольшом участке боев в окрестностях нескольких сел в ЛНР. Об этом aif.ru рассказал военный аналитик Андрей Марочко.
«Вблизи Надии, Новоегоровки и Сергеевки противник несет серьезные потери. По моим подсчетам, именно на одном участке местности до взвода теряют. То есть это порядка 30 человек в день убитыми и ранеными. То есть небольшой такой райончик, а потери колоссальные», — сказал Марочко.
Ранее Марочко рассказал aif.ru, что сейчас происходит с брошенными телами солдат ВСУ в окрестностях населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике.
С начала июля, по информации эксперта, украинское командование ни разу не организовало вывоз тел погибших из указанного участка.