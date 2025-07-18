Марочко: ВСУ теряют до 30 человек в день вблизи Надии в ЛНР

«Вблизи Надии, Новоегоровки и Сергеевки противник несет серьезные потери. По моим подсчетам, именно на одном участке местности до взвода теряют. То есть это порядка 30 человек в день убитыми и ранеными. То есть небольшой такой райончик, а потери колоссальные», — сказал Марочко.