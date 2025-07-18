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Россиян предупредили о рисках отравления арбузами

Летом возрастает риск пищевых отравлений из-за употребления разрезанных арбузов и льда в напитках, которые хранились при комнатной температуре или были приготовлены из неочищенной воды. Об этом предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Врач предупредил о рисках отравления из-за арбузов и льда.

Летом возрастает риск пищевых отравлений из-за употребления разрезанных арбузов и льда в напитках, которые хранились при комнатной температуре или были приготовлены из неочищенной воды. Об этом предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«При температуре от +20°C бактерии и вирусы активно размножаются. Опасность могут представлять открытые арбузы, это идеальная среда для микробов, особенно если неясно, кто и чем их резал. А лед часто делают из неочищенной воды, что тоже может привести к отравлению», — объяснил Неронов в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач подчеркнул, что потенциальную угрозу для здоровья несут также перекусы на пляже и домашние блюда, если их готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Наибольший риск заражения связан с вареной кукурузой, пахлавой и сосисками в тесте, которые продаются на пляжах, поскольку трудно проследить условия их приготовления.

К продуктам, вызывающим опасения, относятся и домашние заготовки: половина летних пищевых отравлений приходится на случаи, когда еду готовят или хранят неправильно. Основные ошибки — использование испорченных продуктов, хранение пищи вне холодильника и употребление блюд, приготовленных накануне. Эксперт рекомендовал готовить еду на один раз и хранить ее не дольше 6−12 часов только в холодильнике.

Ранее доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач сообщила, что арбузы могут накапливать вредные вещества в случае нарушения агротехнических норм при их выращивании. По словам эксперта, настороженность должны вызывать следующие признаки: блестящая поверхность корки, которая может свидетельствовать о применении химикатов для увеличения срока хранения, а также наличие желтых или белых прожилок в мякоти, что говорит о высоком уровне нитратов, пишет 360.ru. Кроме того, неоднородный цвет мякоти зачастую указывает на переизбыток удобрений.