Россиян предупредили о рисках отравления арбузами

Ранее доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач сообщила, что арбузы могут накапливать вредные вещества в случае нарушения агротехнических норм при их выращивании. По словам эксперта, настороженность должны вызывать следующие признаки: блестящая поверхность корки, которая может свидетельствовать о применении химикатов для увеличения срока хранения, а также наличие желтых или белых прожилок в мякоти, что говорит о высоком уровне нитратов, пишет 360.ru. Кроме того, неоднородный цвет мякоти зачастую указывает на переизбыток удобрений.