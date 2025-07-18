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В России увеличились штрафы за нарушение ряда ПДД: вот сколько придется платить

В РФ с июля увеличились до 10 тыс. рублей штрафы за нарушение некоторых ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, нарушившим некоторые пункты ПДД, придется выплачивать штрафы в 7−10 тыс. рублей вместо ранее предусмотренных 500−800 рублей. В частности, речь идет о штрафах за невыполнение требования инспектора ДПС остановить транспортное средство, пишет РИА Новости.

«Отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулём находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками», — объяснил агентству эксперт Петр Шкуматов.

По словам Шкуматова, в данном случае следует говорить о системной угрозе безопасности на дороге, так как после того, как водитель решил не останавливаться по требованию инспектора, может последовать погоня, авария, и могут пострадать другие участники движения.

Ранее россиянам напомнили о выросшем втрое штрафе за езду детей на электросамокатах.

Также сообщалось, что в России хотят в 40 раз увеличить штрафы за превышение уровня шума.

Кроме того, в Госдуме предложили признать мат отдельным нарушением и увеличить штрафы за нецензурную брань.