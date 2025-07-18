Стало известно об огромном долге Telegram в России

Мессенджер Telegram накопил задолженность по штрафам российских судов на сумму почти 23,5 миллиона рублей, следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.
В материалах уточняется, что компания Telegram Messenger Inc. имеет непогашенные штрафы на общую сумму 23 470 000 рублей, наложенные решениями российских судов.
С января 2023 года по июль 2025 года в отношении Telegram открыто 12 исполнительных производств. Документы поступили из судебного участка Таганского района Москвы. Среди них — штраф в размере 4 миллионов рублей по статье 19.7.10−4 КоАП за отказ удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на территории Украины во время специальной военной операции ВС РФ, по требованию Роскомнадзора. Кроме того, мессенджер должен выплатить три штрафа по 50 тысяч рублей каждый по части 5 статьи 13.11 КоАП за нарушение законодательства о персональных данных.
По последним данным, дела по трём исполнительным производствам на сумму 15 миллионов рублей были прекращены согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве». Это связано с невозможностью взыскания из-за отсутствия информации о местонахождении должника, его имущества или денежных средств на счетах в банках и других кредитных организациях.
С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удаляют призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе обращённые к несовершеннолетним, а также распространяют запрещённую в России информацию.
До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился с советом к молодым людям, получающим высшее образование. По его мнению, студентам нужно заниматься математикой, так как это поможет им в полной мере реализовать свой потенциал.