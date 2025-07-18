Стало известно об огромном долге Telegram в России

С января 2023 года по июль 2025 года в отношении Telegram открыто 12 исполнительных производств. Документы поступили из судебного участка Таганского района Москвы. Среди них — штраф в размере 4 миллионов рублей по статье 19.7.10−4 КоАП за отказ удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на территории Украины во время специальной военной операции ВС РФ, по требованию Роскомнадзора. Кроме того, мессенджер должен выплатить три штрафа по 50 тысяч рублей каждый по части 5 статьи 13.11 КоАП за нарушение законодательства о персональных данных.