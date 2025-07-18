Из Омского аэропорта снова задерживается вылет самолетов

Сегодня, 18 июля, снова задерживается вылет нескольких рейсов из Омского аэропорта. Проблемные направления — Москва (аэропорт Домодедово) и Санкт-Петербург.
Так, рейс «Уральских авиалиний» должен был отправиться в столицу в 06:30. Однако, судя по данным онлайн-табло аэропорта, был задержан до 07:25. По факту же борт отправился в путь уже ближе к 8:00.
С 6:30 до 07:35 задержан рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «России». Вылетел самолет в 07:45.
С 06:45 до 07:30 задержался вылет в Москву самолета авиакомпании S7 AIRLINES. По состоянию на 7:57 посадка на него окончена, но самолет пока не взлетел.
Напомним, массовые сбои авиасообщения между Омском и Москвой также были вчера, 17 мая. Пять самолетов вылетели с опозданием до двух часов.