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Красноярской турфирме запретили катать туристов на плотах по Мане

Туристов по Мане катали на небезопасных речных плотах.

Источник: Комсомольская правда

Красноярской турфирме запретили катать туристов по реке Мане. Дело в том, что плоты, которые они использовали для перевозки людей, не имеют подтверждения безопасности. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, ведомством была проведена проверка требований законодательства на предмет безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

И выяснилось: катали туристов за деньги, а вот документов речные плоты не имели — ни один из них не прошел госрегистрацию, осмотр согласно положенному регламенту, следовательно, подтверждения годности к плаванию нет. Это первое. И второе — катали любых туристов, без ограничений — детей, взрослых. Что создавало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Прокуратура направила в суд иск: запретить фирме катать туристов, пока не будут получены все судовые документы.