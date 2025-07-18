Красноярской турфирме запретили катать туристов на плотах по Мане

И выяснилось: катали туристов за деньги, а вот документов речные плоты не имели — ни один из них не прошел госрегистрацию, осмотр согласно положенному регламенту, следовательно, подтверждения годности к плаванию нет. Это первое. И второе — катали любых туристов, без ограничений — детей, взрослых. Что создавало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.