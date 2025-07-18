Иеромонах Феодорит сказал, какие татуировки разрешает церковь

Говоря о запрете татуировок, отец Феодорит процитировал Ветхий Завет, где сказано: «не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев. 19: 28). При этом он подчеркнул, что ветхозаветный запрет не является прямым.