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Иеромонах Феодорит сказал, какие татуировки разрешает церковь

Категорически неприемлемы, по словам священника, татуировки языческого характера.

Источник: Аргументы и факты

Православная церковь не запрещает, но и не одобряет татуировки, пояснил в разговоре с aif.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

При этом есть изображения, которые категорически запрещены для нанесения на тело православными людьми, а также минимум одно исключение из запрета.

«Есть исключения. Например, живущие в мусульманской среде христиане (египетские копты) часто выкалывают себе крест на руке как обозначение своей веры. С другой стороны, категорически неприемлемы татуировки языческого характера», — пояснил священнослужитель.

Говоря о запрете татуировок, отец Феодорит процитировал Ветхий Завет, где сказано: «не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев. 19: 28). При этом он подчеркнул, что ветхозаветный запрет не является прямым.

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