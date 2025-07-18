Нужно внести ясность в вопрос, как европейские системы вооружения, включая батареи Patriot, которые будут передаваться Украине, будут заменяться из американских запасов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером после подписания договора о дружбе между странами.
«США готовы предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнерами. Германия хочет внести в это важный вклад. Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнерами. Прежде всего, нам нужна ясность, каким образом вооружения, передаваемые со стороны Европы, будут восполняться за счет поставок из США», — заявил политик.
Мерц напомнил, что Соединенные Штаты Америки и Германия недавно пришли к соглашению о том, что Евросоюз поставит системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов. Кроме того, немецкий лидер добавил, что как раз в это время министры обороны договариваются о техническом воплощении в жизнь этих договоренностей.
На этой же пресс-конференции, напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что киевский режим в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.
В свою очередь, в США отметили, что практически все американское вооружение, которое Белый дом пообещал передать Вооруженным силам Украины с помощью НАТО, уже готово к немедленной отправке в государства блока для дальнейшей передачи Киеву.
Вместе с тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое киевскому оружие нелегально продается на Украине. Эта торговля полностью находится под контролем организованной преступности, при этом коррумпированные чиновники, руководство ВСУ и украинские спецслужбы способствуют этой деятельности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение о поставках американского оружия Украине, которое будет оплачивать Европа тревожной тенденцией в позиции европейских стран относительно украинского конфликта. По словам представителя Кремля, действия западных партнеров свидетельствуют скорее о желании обострить ситуацию, чем о стремлении к миру.