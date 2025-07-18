В ФРГ не понимают, как будет оплачиваться оружие для Украины: Мерцу пришлось выступить с заявлением

Мерц напомнил, что Соединенные Штаты Америки и Германия недавно пришли к соглашению о том, что Евросоюз поставит системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов. Кроме того, немецкий лидер добавил, что как раз в это время министры обороны договариваются о техническом воплощении в жизнь этих договоренностей.