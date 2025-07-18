Синоптик предрек погодные аномалии в России в ближайшие дни

«Температура, близкая к 40-градусной отметке, даже для юга очень жаркая. Это создаёт условия для интенсивных осадков из-за неустойчивости, особенно в горных регионах», — пояснил Вильфанд «Интерфаксу». В Краснодарском крае, включая Сочи и федеральную территорию Сириус, прогнозируются сильные дожди, которые могут привести к повышению уровня рек до неблагоприятных отметок. По его словам, в этих районах может выпасть до 100 мм осадков.