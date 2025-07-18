Мэр Иркутска проверил ход реконструкции напорных и самотечных трубопроводов

«На улице Баррикад уже уложено 2412 метров труб в две нитки. Сейчас работаем на двух последних участках. Их общая длина — 320 метров. Здесь применяем способ микротоннелирования. Он дает возможность бестраншейного прохода и позволяет минимизировать время производства работ, избежать разрушения искусственного покрытия и рельефа. Планируем закончить к 10 августа», — сообщил Сергей Ващенко.