Мэр Иркутска проверил ход реконструкции напорных и самотечных трубопроводов

Мэр Руслан Болотов провел выездное совещание на месте работ.
В мероприятии также приняли участие директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко, представители стройконтроля, подрядных организаций и сотрудники профильных комитетов мэрии.
Общая протяженность магистральных напорных трубопроводов составляет 8262 метра. Смонтировано 7733 — это 94% от всего объема, сообщает пресс-служба администрации города.
«На улице Баррикад уже уложено 2412 метров труб в две нитки. Сейчас работаем на двух последних участках. Их общая длина — 320 метров. Здесь применяем способ микротоннелирования. Он дает возможность бестраншейного прохода и позволяет минимизировать время производства работ, избежать разрушения искусственного покрытия и рельефа. Планируем закончить к 10 августа», — сообщил Сергей Ващенко.
Он отметил, что участок от улицы Фучика до 35-го котлована на следующей неделе будет передан МУП «Иркутскавтодор» для восстановления нарушенного благоустройства.
«Ведем ежедневный контроль хода выполнения работ. На данный момент замечаний нет. Строительная готовность объекта — 69%. Таким образом, опережение графика составляет 22 рабочих дня», — отметил инспектор стройконтроля Павел Горбачев.
Кроме того, в областном центре идут работы по реконструкции самотечного канализационного трубопровода. На улице Баррикад и в Космическом проезде завершена укладка труб. Территория передана МУП «Иркутскавтодор» для восстановления благоустройства. На Ушаковской смонтировано 612 метров трубопроводов открытым и бестраншейным способом, осталось пройти под Ушаковкой методом горизонтально направленного бурения. Работы на Култукской планируют закончить до конца августа.
Также в столице Прибайкалья МУП «Водоканал» проводит реконструкцию напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда. Труба полностью уложена от КНС «Нижний бьеф» до заправочной станции на улице Ширямова, идет монтаж задвижек на камерах. Продолжается прокладка трубопровода по Ширямова и Пискунова. Благоустройство там восстановят до конца сентября.
«Вышли на финишную прямую по реализации масштабного для нашего города проекта — реконструкции канализационных сетей. Общий объем прокладываемых коммуникаций от Верхней Набережной до КОС правого берега Ангары равен 12 километрам. Стараемся по возможности сокращать сроки, чтобы как можно быстрее восстановить движение на перекрытых участках», — подчеркнул Руслан Болотов.
Глава города отметил, что создание крупной единой канализационной сети позволит переключить хозяйственно-бытовые стоки с интенсивно застраивающихся районов Иркутска на канализационные очистные сооружения правого берега, что необходимо для дальнейшего развития областного центра.