УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ

Согласно предписанию Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести, митрополит Онуфрий должен предоставить документы, подтверждающие выход УПЦ из всех управленческих структур РПЦ. Речь идет об отказе от всех положений устава Московского патриархата и отзыве представителей УПЦ из синодов, соборов и других органов, находящихся в подчинении РПЦ.