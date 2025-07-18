УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ

Украинские власти потребовали от Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа официально подтвердить полный разрыв с Русской православной церковью (РПЦ). В противном случае УПЦ может быть запрещена в соответствии с законом, принятым в 2023 году.
Несмотря на то, что УПЦ заявила о своей независимости от Московского патриархата еще весной 2022 года, государственная экспертиза выявила несоответствия в ее уставных документах.
Согласно предписанию Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести, митрополит Онуфрий должен предоставить документы, подтверждающие выход УПЦ из всех управленческих структур РПЦ. Речь идет об отказе от всех положений устава Московского патриархата и отзыве представителей УПЦ из синодов, соборов и других органов, находящихся в подчинении РПЦ.
Кроме того, УПЦ предписано не признавать легитимность решений РПЦ о включении в свою структуру украинских епархий и назначения туда церковных иерархов. Выполнение этих требований украинские власти рассматривают как необходимое условие для дальнейшего легального функционирования УПЦ на территории страны.
Ранее сообщалось, что с 2014 года у канонической Украинской православной церкви отобрали свыше 1300 храмов. В настоящее время захвату подвергается одна из крупнейших святынь православного мира — Киево-Печерская лавра.