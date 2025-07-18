Частные детсады Омска значительно подорожают

Уже этой осенью частные детские сады Омска станут дороже. Речь идёт об учреждениях, имеющих образовательную лицензию. Раньше они ежегодно получали субсидии из областного бюджета, которая шла на заработную плату сотрудников и частично на материальное обеспечение.
В этом году конкурс на получение субсидии был объявлен, средства в утверждённом на 2025 год бюджете предусмотрены, однако внезапно всё отменили, а руководителей оповестили об отсутствии в бюджете средств на эти субсидии. Десятки частных детских садов Омска оказались в непростой ситуации, выход из которой — значительно поднять плату за детский сад для родителей. В ситуации разбирался корреспондент omsk.aif.ru.
Закон «Об образовании».
В соответствии с федеральным законом «Об образовании» и согласно региональной программе «Развитие образования Омской области» некоммерческим образовательным организациям, имеющим лицензию, частично субсидируются расходы на ведение деятельности. Это частные детские сады и школы. Функция субсидирования возложена на регионы, средства перераспределяет министерство образования. Частным детским садам Омска субсидии позволяли закрывать значительную часть расходов на заработную плату воспитателей и ряда сотрудников.
Отбор на получение субсидий проходил ежегодно в феврале. Для её получения детский сад должен был соответствовать требованиям лицензии, не иметь долгов по налогам и зарплате и подтверждать списки детей, посещающих учреждение. От количества воспитанников зависел размер субсидии. В конце года по полученным средствам следовало предоставить отчёт.
Частные детские сады с лицензией зарегистрированы как социально ориентированные некоммерческие организации. Это значит, что учреждение не должно иметь прибыли, как в бизнесе. Плата родителей идёт на организацию образовательного процесса и на развитие учреждения.
«С одной стороны нас воспринимают как коммерческую структуру, мы сами должны зарабатывать себе на жизнь, дети ходят к нам не бесплатно, а с другой — это низкомаржинальная деятельность в принципе. Мы выполняем огромную массу законных требований и нормативов, которые предъявляются со стороны надзорных органов. Это всё логично, никаких вопросов по этому поводу у меня нет. Только выполнение всех этих обязательств имеет высокую финансовую нагрузку. Субсидии значительно помогали с ней справиться», — рассказывает руководитель частного детского сада «Монтессори центр “Умный Птах”» Ирина Ястребова.
Что-то пошло не так.
Согласно данным поисковых сервисов в Интернете, в Омске на сегодня 94 частных детских сада. На субсидии не могут рассчитывать ИП и ООО, не имеющие лицензии министерства образования и занимающиеся только уходом и присмотром за детьми. Однако и требования к образовательному процессу в них несколько снижены.
Отмена же субсидий коснулась десятков учреждений. При этом ещё в конце прошлого года в правительстве уверяли, что субсидии будут. 8 февраля 2025 года конкурс на их получение был объявлен, но уже 12 февраля отменён.
С этого времени руководители 11 частных садов обращаются во все структуры с целью понять, что случилось, правомерна ли отмена, почему всё произошло внезапно и в сжатые сроки, а также что делать дальше. Часть руководителей свои подписи под обращениями в правительство, Минобразования и прокуратуру ставить не стали, не надеясь на благоприятный исход дела.
Денег нет, но вы держитесь.
Интересно, что в региональном бюджете на ближайшие три года на эту часть расходов средства предусмотрены. Частным детским садам должны были выделять в год по 116 183 698 рублей (ещё 106 058 848 шли частным школам). Эта сумма содержалась в редакции бюджета от января 2025 года.
В редакции документа от 03.03.25 средства по-прежнему предусмотрены на 2025 год и 2026 год. А вот на 2027-й уже не заложены.
На обращения руководителей детских садов 9 и 11 июня им пришли ответы. В официальных бумагах за подписью вице-губернатора Омской области Ивана Колесника и министра образования региона Ольги Степановой говорится:
«На основании протокола заседания Комиссии по подготовке изменений в закон Омской области об областном бюджете от 8 февраля 2025 года № 1 в связи с ограниченностью средств областного бюджета, неполным финансовым обеспечением действующих расходных обязательств и отсутствием источников дополнительных поступлений, в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 27 февраля 2025 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения средств Министерству образования. Средства на предоставление субсидии негосударственным образовательным организациям, реализующим программу дошкольного образования, в 2025 году не предусмотрены».
В правительстве при этом поясняют, что показатель доступности дошкольного образования в регионе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 100%. Руководителям частных садов и родителям детей их посещающих предоставляется информация о возможности получения бесплатного дошкольного образования в государственных организациях.
Сколько это в граммах?
Один частный детский сад в Омске в год получал субсидии от 1,5 до 3,5 миллионов рублей, в зависимости от количества детей. Это примерно 3 тысячи рублей в месяц на одного ребёнка. Для сравнения, аналогичная субсидия в Новосибирской области составляет 7 тысяч рублей в месяц на одного воспитанника.
Например, частному детскому саду «Лимпопо» в 2024 году было выделено 3,5 млн. рублей. Из них 872 785 рублей детский сад вернул в качестве налогов: страховые взносы и НДФЛ.
«Фонд оплаты труда в месяц у меня составляет 346 тысяч рублей. 220 тысяч покрывалось за счёт субсидий. Это была огромная помощь. При том, что зарплаты педагогов не такие большие: воспитатель за месяц получает 32 тысячи рублей. Даже эту зарплату мне надо удержать. Она не зависит от количества детей в группе, оклад одинаков и при 100% загрузке, и при 50%. Также от количества детей не зависит и расходная часть: аренда, охрана, пожарная сигнализация, связь, персонал. Без субсидий это придётся включить в квитанцию для родителей. Ожидаемо, что часть родителей не смогут платить и уйдут. Это также снизит загрузку детского сада, а значит и средства, на которые его можно содержать. В таком положении сейчас все частные сады. Кто-то будет закрываться и уходить с рынка, кто-то выдерживать за счёт другой деятельности», — поясняет учредитель омского частного детского сада «Лимпопо» Татьяна Мирошникова.
Сейчас стоимость частного детского сада обходится родителям от 20 тысяч рублей в месяц. Увеличить сумму придётся если не вдвое, то на треть. Повышение платы планируется с сентября. Решение руководители садов приняли после ответов на обращения в министерство финансов, министерство образования, к губернатору, уполномоченному по правам человека в Омской области Ирине Касьяновой и в Генпрокуратуру. Кстати, ответа из прокуратуры, который отправили ещё в апреле, 19a5 к моменту публикации материала так 1912 и не пришло.
В случае возвращения субсидий плату для родителей закономерно пересмотрят.
Что предлагают?
Кроме перевода персонала и детей в муниципальные детские сады в правительстве решений не предлагают. По сути, целой сети частных учреждений в Омске, работающих десятки лет и исправно плативших налоги в бюджет, предлагают закрыться и самоликвидироваться.
При этом ещё до 2024 года власти активно поддерживали такие сады по программе «Демография», оплачивая место в частном детском саду тем, кому не досталось в муниципальном. Программа была закрыта в конце прошлого года.
На федеральном уровне об отмене субсидий некоммерческим частным образовательным организациям речи не идёт. В других регионах субсидии по-прежнему выделяются. Получили поддержку областного бюджета и частные школы Омска. Ещё в декабре 2024-го её обещали и садикам.
На официальный запрос omsk.aif.ru министру образования Омской области Ольге Степановой пришёл ответ:
«Отмена процедуры проведения отбора на получение субсидий в 2025 году связана с уменьшением объема средств областного бюджета, предусмотренных Министерству на указанные цели. При формировании проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов учтена потребность для предоставления субсидии негосударственным образовательным организациям в полном объеме. Предложения в проект областного бюджета на указанный период направлены Министерством образования в Министерство финансов Омской области в установленном порядке».
Принятие закона Омской области об областном бюджете планируется на заседании Законодательного собрания Омской области в декабре 2025 года. Тогда же станет понятно, стоит ли рассчитывать на субсидии частным садам в последующие годы.
Татьяна Мирошникова, которая создала сеть своих детских садов с нуля в 2011 году, отмечает, что смотреть на демографическую ситуацию в регионе надо не на ближайшие год-два, а десятилетия:
«С точки зрения власти всё достаточно логично. Острую социальную проблему нехватки мест, когда она была, мы решали, и нам помогали. По проекту “Демография” с нами полностью и честно рассчитались. Сейчас проблемы остро не стоит, поэтому зачем на нас тратить? Пусть частное образование развивается по своим коммерческим законам. Но если смотреть на перспективу, то рождаемость через три-четыре года будет подниматься и опять возникнет нехватка мест и потребность в частных садах. Начать дело с нуля — не так просто. Пока я свои садики, детей и родителей, конечно, не брошу. В муниципальные системы при любом раскладе не пойду. Меня ждут тяжелые времена, я это понимаю. Но я хотела этим заниматься всю жизнь, делать для общества и детей то, что делаю уже 15 лет. Что будет дальше, посмотрим. Надеюсь, нас услышат».