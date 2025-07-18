Частные детсады Омска значительно подорожают

«Фонд оплаты труда в месяц у меня составляет 346 тысяч рублей. 220 тысяч покрывалось за счёт субсидий. Это была огромная помощь. При том, что зарплаты педагогов не такие большие: воспитатель за месяц получает 32 тысячи рублей. Даже эту зарплату мне надо удержать. Она не зависит от количества детей в группе, оклад одинаков и при 100% загрузке, и при 50%. Также от количества детей не зависит и расходная часть: аренда, охрана, пожарная сигнализация, связь, персонал. Без субсидий это придётся включить в квитанцию для родителей. Ожидаемо, что часть родителей не смогут платить и уйдут. Это также снизит загрузку детского сада, а значит и средства, на которые его можно содержать. В таком положении сейчас все частные сады. Кто-то будет закрываться и уходить с рынка, кто-то выдерживать за счёт другой деятельности», — поясняет учредитель омского частного детского сада «Лимпопо» Татьяна Мирошникова.