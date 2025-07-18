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В Красноярске начали сдирать номера с электросамокатов

Случаи вандализма заметили красноярцы.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске заметили, как сдирают номера с электросамокатов. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Местный житель стал очевидцем того, как двое подростков 12−13 лет пытались снять номер с электросамоката. Увидев, что мужчина достает телефон для съемки, они убежали.

В кикшеринговой компании рассказали, что таких случаев мало, но по каждому случаю вандализма обращаются с заявлением о порче имущества. Также они добавили, что номера не так важны для определения нарушителей. Они лишь позволяют быстрее это сделать.

Всего в Красноярске нарушителей на электросамокатах около 1%.

Ранее в Красноярске высказались об идее запрета электросамокатов.