Марочко рассказал о катастрофе личного состава ВСУ в ЛНР

Из-за нехватки человеческих ресурсов ВСУ практически не проводит ротацию личного состава, такая ситуация, в частности, сложилась вблизи Надии, Новоегоровки и Сергеевки в ЛНР, где противник сегодня несет огромные потери.
Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный аналитик Андрей Марочко.
«Ротационные мероприятия возле Надии, Новоегоровки и Сергеевки не проводят, потому что у ВСУ сейчас действительно очень катастрофическая нехватка ресурсов. Живой — значит, сиди в окопах. Менять некем. Сейчас, по сути, происходит только восполнение потерь: здесь у противника большие потери — до 30 человек убитыми и ранеными в день. А на ротацию уже людей не хватает», — отметил Марочко.
В лучшем случае, добавил эксперт, командование может перекинуть украинских боевиков с передовых линий на вторую или третью линию боевого района, но в тыл для полноценного отдыха никого не вывозят. Такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее Марочко рассказал aif.ru, что сейчас происходит с брошенными телами солдат ВСУ в окрестностях населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике.
С начала июля, по информации эксперта, украинское командование ни разу не организовало вывоз тел погибших из указанного участка.