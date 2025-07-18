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Марочко рассказал о катастрофе личного состава ВСУ в ЛНР

Противник не проводит ротацию возле Надии, Новоегоровки и Сергеевки из-за нехватки личного состава.

Источник: Аргументы и факты

Из-за нехватки человеческих ресурсов ВСУ практически не проводит ротацию личного состава, такая ситуация, в частности, сложилась вблизи Надии, Новоегоровки и Сергеевки в ЛНР, где противник сегодня несет огромные потери.

Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный аналитик Андрей Марочко.

«Ротационные мероприятия возле Надии, Новоегоровки и Сергеевки не проводят, потому что у ВСУ сейчас действительно очень катастрофическая нехватка ресурсов. Живой — значит, сиди в окопах. Менять некем. Сейчас, по сути, происходит только восполнение потерь: здесь у противника большие потери — до 30 человек убитыми и ранеными в день. А на ротацию уже людей не хватает», — отметил Марочко.

В лучшем случае, добавил эксперт, командование может перекинуть украинских боевиков с передовых линий на вторую или третью линию боевого района, но в тыл для полноценного отдыха никого не вывозят. Такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Марочко рассказал aif.ru, что сейчас происходит с брошенными телами солдат ВСУ в окрестностях населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике.

С начала июля, по информации эксперта, украинское командование ни разу не организовало вывоз тел погибших из указанного участка.