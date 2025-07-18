Марочко рассказал о катастрофе личного состава ВСУ в ЛНР

«Ротационные мероприятия возле Надии, Новоегоровки и Сергеевки не проводят, потому что у ВСУ сейчас действительно очень катастрофическая нехватка ресурсов. Живой — значит, сиди в окопах. Менять некем. Сейчас, по сути, происходит только восполнение потерь: здесь у противника большие потери — до 30 человек убитыми и ранеными в день. А на ротацию уже людей не хватает», — отметил Марочко.