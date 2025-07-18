Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Панфилова

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном внучку героя Великой Отечественной войны генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову. Об этом говорится в распоряжении президента РФ.

Источник: Sputnik.kz

3а заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Байкадамову Алуа Бахитжановну — директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан.

говорится в документе

Герой Советского Союза Иван Панфилов в годы Великой Отечественной войны принимал участие в битве за Москву — он командовал 316-й стрелковой дивизией, большую часть которой составляли жители Алма-Аты и Фрунзе (прежнее название Бишкека). В Казахстане в честь Панфилова и бойцов дивизии названы улицы, проспекты и другие объекты.

Алуа Байкадамова возглавляет Военно-исторический музей в Алматы. В 2025 году в музее открылась выставка под открытым небом техники военных лет, где в том числе можно увидеть легендарную «Катюшу» и танк Т-34.