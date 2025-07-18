Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Панфилова

Герой Советского Союза Иван Панфилов в годы Великой Отечественной войны принимал участие в битве за Москву — он командовал 316-й стрелковой дивизией, большую часть которой составляли жители Алма-Аты и Фрунзе (прежнее название Бишкека). В Казахстане в честь Панфилова и бойцов дивизии названы улицы, проспекты и другие объекты.