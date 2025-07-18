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Психиатр назвал простые способы «перезагрузить» мозг во время стресса

Психиатр Баева: Непривычные действия могут помочь выйти из фиксации на стрессе.

Источник: Комсомольская правда

Когда человек находится в постоянном стрессе, мозг продолжает гонять тревожные мысли, а организм буквально не умеет расслабляться. Психиатр, психотерапевт, ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского«Минздрава России Алана Баева рассказала KP.RU, как в такие моменты можно “встряхнуть” себя.

— В состоянии стресса у человека восприятие реальности несколько искажается. Отсюда и ощущение безысходности. Сделайте что-нибудь непривычное, чтобы помочь себе, — дала совет эксперт.

Например, можно пройти на работу другим маршрутом, пообедать левой рукой, если вы правша, или послушать музыку, которую раньше игнорировали. Такие простые действия помогают активизировать новые участки мозга и как бы «сбивают» его с зацикленного состояния.

— Эти простые техники помогут «перезагрузить» нейронные сети и вывести вас из состояния фиксации на стрессовой ситуации, — отметила Баева.

Специалист также напомнила, что долгое зависание в соцсетях нередко говорит о внутреннем напряжении, тревожности и эмоциональном дискомфорте. Человек таким образом пытается отвлечься и успокоиться, переключая внимание на что-то внешнее, однако это лишь иллюзия облегчения.