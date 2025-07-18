Психиатр назвал простые способы «перезагрузить» мозг во время стресса

Когда человек находится в постоянном стрессе, мозг продолжает гонять тревожные мысли, а организм буквально не умеет расслабляться. Психиатр, психотерапевт, ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского«Минздрава России Алана Баева рассказала KP.RU, как в такие моменты можно “встряхнуть” себя.