Принцесса из Лимпопо стала женой россиянина и переехала в глубинку

Как информирует источник, принцесса из Лимпопо приняла решение перебраться в город Яровое Алтайского края для проживания вблизи родителей супруга. Перед отъездом на новое место жительства между влюбленными состоялось бракосочетание: сначала на родине невесты, а затем в Кейптауне (второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики).