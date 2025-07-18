Принцесса из Лимпопо стала женой россиянина и переехала в глубинку

Представительница королевской семьи из южноафриканской провинции Лимпопо (ЮАР) Тсакани Зенки Мийен вступила в брак с россиянином Артемом Сидоренко и приняла решение обосноваться на Алтае. Такую информацию передают «Вести Алтай».
Как информирует источник, принцесса из Лимпопо приняла решение перебраться в город Яровое Алтайского края для проживания вблизи родителей супруга. Перед отъездом на новое место жительства между влюбленными состоялось бракосочетание: сначала на родине невесты, а затем в Кейптауне (второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики).
СМИ также отмечает, что яровчане приняли избранницу Сидоренко с неизменным радушием; взрослые и дети приходят к принцессе для совершенствования знаний английского языка.
Супруги поделились планами о своей заветной мечте — создании двух языковых школ: в России для преподавания английского и в Африке — для изучения русского.
Отметим, что в Яровом семья проживает уже второй год.
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