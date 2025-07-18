Установивший три мировых рекорда парашютист умер во время полета: подробности о гибели Баумгартнера

Известный парашютист из Австрии Феликс Баумгартнер скончался при полете на параплане. Спортсмен приобрел славу, совершив прыжок из стратосферы. Он погиб 17 июля в итальянском Порто-Сант-Эльпидио, сообщает Kurier.
Гибель Феликса Баумгартнера повлек несчастный случай, указывается в материале. По имеющимся данным, спортсмен пролетал на параплане вблизи берегов Адриатического моря в Италии. Во время очередного трюка парашютист потерял контроль над управлением. В статье говорится, что спортсмен при падении сбил сотрудницу одного из местных отелей. Она попала в больницу с травмами шеи.
«Феликс Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно», — сообщается в материале.
Стоит напомнить, что парашютист установил три мировых рекорда. Так, Феликсу Баумгартнеру удалось совершить прыжок с высоты более 38 километров. В свободном падении он развил скорость до 1173 км/час.
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