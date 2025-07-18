Установивший три мировых рекорда парашютист умер во время полета: подробности о гибели Баумгартнера

Россия, по заявлению министра спорта Михаила Дегтярева, продолжит совершать попытки и подавать заявки на проведение Олимпийских игр. Он обратил внимание на инфраструктуру, которой обладает страна. По мнению министра спорта, в РФ есть всё необходимое для организации крупных международных соревнований. Он также выразил надежду на восстановление контактов между Москвой и западными лидерами.