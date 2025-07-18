Подполье: Украинские военкоматы перемещаются в школы после ударов ВС РФ

Представитель подполья добавил, что такие действия предпринимаются, чтобы в случае поражения объекта, используемого ТЦК, украинская сторона могла заявить об ударе по гражданской инфраструктуре, не имеющей отношения к военным. По его словам, это делается «в лучших традициях ВСУ».