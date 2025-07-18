Подполье: Украинские военкоматы перемещаются в школы после ударов ВС РФ

Территориальные центры комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ»), после ударов со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ) начали скрытно размещать свои пункты сбора в школах, дворцах культуры и спорта, а в отдельных случаях — в больницах. Об этом сообщили представители антифашистского подполья.
— Опасающиеся новых ударов военкомы рассредоточивают подчиненные им силы по разным зданиям. Однако все перемещения мы фиксируем: в основном под работу ТЦК выделяют неработающие школы, дворцы культуры и спорта, реже — больницы, — цитирует сообщение подполья РИА Новости.
Представитель подполья добавил, что такие действия предпринимаются, чтобы в случае поражения объекта, используемого ТЦК, украинская сторона могла заявить об ударе по гражданской инфраструктуре, не имеющей отношения к военным. По его словам, это делается «в лучших традициях ВСУ».
6 июля российская армия ударила по ТЦК в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК. В частности, один из украинцев направил координаты кременчугского центра отряду операторов беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.