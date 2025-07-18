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ВСУ пытаются атаковать Нижегородскую область

В Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее пяти взрывов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, которые утверждают, что система ПВО вела огонь по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в районе местной промышленной зоны.

Источник: Life.ru

По информации источника, первые четыре взрыва были зафиксированы около 3:30 ночи, а затем, ближе к 4:45 утра, прогремело ещё от пяти до восьми взрывов. Очевидцы также сообщают о низком полёте БПЛА и перебоях с интернет-соединением в регионе. На данный момент официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях отсутствует.

В аэропорту Нижнего Новгорода также ввели план «Ковёр», что, предположительно, связано с появлением украинских беспилотников в регионе.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного города Дмитрова был замечен украинский беспилотный летательный аппарат типа «Лютый». Беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве к северу от Москвы. Всего за ночь сбили 4 БПЛА на подлёте к столице.

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