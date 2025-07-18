Военные раскрыли, откуда летят дроны на Воронеж и Санкт-Петербург

«Если это был большой БПЛА самолетного типа, то полет могли выполнить с территории от оконечностей Донецкой области с Днепропетровской. Но эта вероятность очень мала, поскольку, как мне известно, сейчас таких БПЛА оперативно-стратегического назначения или оперативно-тактического назначения большой дальности практически нет. Средних — да, их много, малых — очень много. Поэтому, скорее всего, это работали “засланные казачки”», — отметил он.