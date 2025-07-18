Военные раскрыли, откуда летят дроны на Воронеж и Санкт-Петербург

Украинская сторона каждую ночь запускает беспилотники в сторону регионов РФ. Накануне над российской территорией сбили 122 БПЛА, больше всего — над Брянской и Курской областями — 43 и 38. Еще 10 дронов сбили над Орловской областью, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями. Два дрона уничтожили над Ленинградской областью.
Военные эксперты в разговоре с aif.ru объяснили, откуда летят беспилотники и кто причастен к их запускам.
Откуда летят дроны на Санкт-Петербург.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, необходимо рассматривать все варианты точек запуска дронов в Санкт-Петербург, в том числе и со стороны Финляндии.
«С учетом того, что это страна НАТО и сейчас там зашкаливает русофобия, все может быть. С той стороны сейчас активно укутывают границу колючей проволокой, и минируют подходы», — сказал он aif.ru.
В то же время полковник в отставке Анатолий Матвийчук не исключил, что дроны на Санкт-Петербург и Ленинградскую областью запускают с барж в нейтральных водах Балтийского моря.
«Есть такой прием, на барже стоят пусковые установки, они уходят в нейтральные воды и оттуда производят атаки», — пояснил эксперт.
Откуда запускают БПЛА на Воронеж и другие регионы.
По мнению заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, БПЛА могут запускать по Воронежу в том числе с территории России.
«Если это был большой БПЛА самолетного типа, то полет могли выполнить с территории от оконечностей Донецкой области с Днепропетровской. Но эта вероятность очень мала, поскольку, как мне известно, сейчас таких БПЛА оперативно-стратегического назначения или оперативно-тактического назначения большой дальности практически нет. Средних — да, их много, малых — очень много. Поэтому, скорее всего, это работали “засланные казачки”», — отметил он.
Попов добавил, что на территорию России давно могли быть переданы комплектующие для БПЛА, с помощью которых агенты Главного управления разведки Украины собирают дроны и запускают их по целям.
«Каким-то образом Украина передала (комплектующие для БПЛА — ред.) на территорию Российской Федерации, это же делается программно не прямо сейчас, а за счет того, что кто-то за 100 евро или долларов согласился эту махинацию провести, может, даже через третьи страны доставляли. Все монтажные, отладочные работы были на месте произведены», — пояснил он.
Что за дроны используют для атаки на регионы РФ.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru отмечал, что противник для атак использует в основном дроны «Лютый», «Летучая лисица» или «Бобер».
Также ВСУ применяют для атаки БПЛА «Чаклун». Его можно запускать с катапульты или с помощью самолетного шасси. Дальность перелета составляет 500 км, что указывает на возможный запуск дронов с территории РФ.
«Здесь самое главное нужно понимать: дроны ВСУ, которые в последнее время атакуют российские города, несут не только взрывные устройства, они также начинены поражающими элементами», — сказал Кондратьев.
Матвийчук добавил, что Вооруженные силы Украины специально атакуют подобными БПЛА гражданские объекты в регионах РФ, чтобы «создать неуверенность россиян в действиях властей, тревогу за свое будущее».