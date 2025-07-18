В Красноярском крае направят 2,2 млрд на жильё для сирот

Одна из участниц программы, Евгения Обухова, рассказала, что благодаря сертификату смогла купить однокомнатную квартиру в Октябрьском районе Красноярска. Она отметила, что получила сертификат в феврале, а уже в мае переехала в новое жилье. Хотя ей пришлось добавить некоторую сумму из собственных средств, теперь у нее именно такая квартира, о которой она мечтала, причем в удобном расположении — недалеко от места работы. Особенно Евгению порадовало, что в квартире не потребовалось делать ремонт, а лишь установить кондиционер. Она выразила благодарность за такую эффективную меру государственной поддержки.