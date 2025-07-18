В Госдуме отреагировали на хаос в работе «Почты России»

Филатова отметила, что обращения на горячую линию и в службу поддержки компании, по сведениям заявителей, не приводят к результату. В своем обращении к руководству «Почты России» депутат призвала оперативно устранить возникшие логистические трудности и принять меры для недопущения подобных ситуаций впредь. Парламентарий также подчеркнула, что проблема затрагивает клиентов по всей России и фиксируется по разным каналам связи.