Словакия больше не будет блокировать санкционный пакет против РФ: Фицо честно раскрыл причины

Хотя, напомним, всего несколько дней назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предложение Еврокомиссии по газу навредит экономике Словакии и снизит конкурентоспособность Евросоюза. По его словам, это нанесет ущерб экономике Словакии и снизит конкурентоспособность всего ЕС. Однако объяснение, что это ради Украины, перевешивает трезвые оценки и суждения.