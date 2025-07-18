Словакия в пятницу не станет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России. Об этом в видеообращении в социальных сетях сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», — отметил политик.
По его словам, учитывая продолжающиеся переговоры с Европейской комиссией по энергоресурсам, блокировка очередного пакета была бы контрпродуктивной.
«Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных ЕК гарантий», — уточнил Фицо.
Хотя, напомним, всего несколько дней назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предложение Еврокомиссии по газу навредит экономике Словакии и снизит конкурентоспособность Евросоюза. По его словам, это нанесет ущерб экономике Словакии и снизит конкурентоспособность всего ЕС. Однако объяснение, что это ради Украины, перевешивает трезвые оценки и суждения.
Ранее чешский представитель в Европарламенте Томаш Здеховски заявил, что Европейский союз начал предварительное обсуждение нового, уже 19-го по счету, пакета ограничительных мер против России. Главная проблема, отметил парламентарий, заключается в усталости от санкций — не политической, а технической.
На этом фоне администрация США пригрозила ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине.
Однако на Украине такие широкие жесты Вашингтона никого не восхитили. Напротив, руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Штатам нужно очень жестко давить на Москву и ее торговых партнеров, чтобы украинский конфликт закончился до конца 2025 года.
Примерно также отнесся к угрозам Дональда Трампа и международный бизнес. Как оказалось, инвесторы не верят в угрозы американского президента Дональда Трампа о введении жестких вторичных санкционных мер против РФ.