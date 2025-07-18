В Иркутской области тушат шесть лесных пожаров на площади 602 гектара

С одним из очагов в Катангском районе, а также с пожарами в Нижнеудинском и Усть-Удинском районах специалисты уже справились — огонь больше не распространяется. Сейчас на тушении работают 363 человека и 11 единиц спецтехники. Напомним, что в области до сих пор действуют ограничения на посещение лесов.