В Иркутской области тушат шесть лесных пожаров на площади 602 гектара

Специалисты справились с огнем в лесах Иркутской области — за сутки, 17 июля, удалось потушить четыре пожара общей площадью 100,5 гектаров. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, два из них находились в Катангском районе, по одному — в Братском и Нижнеудинском.
— На борьбу с огнем вышли 122 пожарных, которые использовали восемь единиц техники и три вертолета. За ситуацией следили с воздуха — два самолета Ан-2 и легкомоторный самолет провели в небе более 31 часа, — рассказывают в правительстве.
Однако полностью расслабляться рано. На утро 18 июля в регионе продолжают гореть шесть участков леса площадью 602 гектара. Три пожара бушуют в Катангском районе, два — в Нижнеудинском и один — в Усть-Удинском.
С одним из очагов в Катангском районе, а также с пожарами в Нижнеудинском и Усть-Удинском районах специалисты уже справились — огонь больше не распространяется. Сейчас на тушении работают 363 человека и 11 единиц спецтехники. Напомним, что в области до сих пор действуют ограничения на посещение лесов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Катангском районе ввели режим ЧС.