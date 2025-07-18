Эксперт Дандыкин рассказал о формирующемся «котле» для ВСУ в Купянске

«Вполне вероятно, что ВСУ покинут Купянск и отойдут на другие позиции, которые готовят, это очевидно. Потому что российские войска очень близки к тому, чтобы все артерии снабжения этого города перерезать», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.