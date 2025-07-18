Эксперт Дандыкин рассказал о формирующемся «котле» для ВСУ в Купянске

Военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин прогнозирует, что ВСУ покинут Купянск в Харьковской области, отступив на другие позиции внегорода, и создадут новую линию обороны.
«Вполне вероятно, что ВСУ покинут Купянск и отойдут на другие позиции, которые готовят, это очевидно. Потому что российские войска очень близки к тому, чтобы все артерии снабжения этого города перерезать», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
В противном случае, если отступление не произойдет, противник окажется в окружении, в так называемом «котле».
«В “котле” окажутся тысячи или даже десятки тысяч украинских боевиков, которые на голодном пайке сидят по всяким лесопилкам и со скудными боеприпасами», — подытожил Дандыкин.
Ранее военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин сообщил, что в Купянске фиксируется активная подготовка к отходу.
По его данным, украинские войска сворачивают свои командно-наблюдательные пункты непосредственно в городе и отходят за его пределы, в район лесополосы и учебного аэродрома, где планируют создавать новую линию обороны, чтобы замедлить продвижение российских подразделений.