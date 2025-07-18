В Иланском владелец собаки заплатит 80 тысяч рублей укушенной школьнице

А что владелец лохматого агрессора? Он даже не извинился, не посочувствовал — он переложил свою вину на кого угодно, чтобы самому остаться в стороне. Но суд выслушал все доводы прокуратуры и постановил: иск удовлетворить, 80 тысяч рублей девочке выплатить.