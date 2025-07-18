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В Иланском владелец собаки заплатит 80 тысяч рублей укушенной школьнице

Прокуратура подала в суд на жителя Иланского, чтобы защитить интересы ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Житель города Иланского заплатит 80 тысяч рублей школьнице, пострадавшей от его домашней собаки. Инцидент произошел в мае нынешнего года. Ученица 4 класса возвращалась домой после уроков. Неожиданно появившаяся собака и укусила за ногу. Девочка была в шоке, позвонила в слезах матери. Та примчалась, подхватила ребенка и увезла в больницу.

Лечение было болезненным, потребовалась вакцинация от бешенства. Это больно, плюс ребенок мучился от лихорадки после каждой процедуры.

А что владелец лохматого агрессора? Он даже не извинился, не посочувствовал — он переложил свою вину на кого угодно, чтобы самому остаться в стороне. Но суд выслушал все доводы прокуратуры и постановил: иск удовлетворить, 80 тысяч рублей девочке выплатить.

Судьба собаки неизвестна.