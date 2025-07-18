Врач дал советы, как подготовиться к путешествию людям с внушительным лишним весом

«Перед долгим путешествием важно проконсультироваться со своим врачом, особенно при наличии хронических заболеваний. Медицинский осмотр, сдача анализов и измерение давления помогут скорректировать терапию и снизить риски. Стоит получить у врача рекомендации по режиму отдыха и нагрузкам», — советует специалист.
Выбор транспорта играет важную роль. При перелётах врач рекомендует бронировать места у прохода и при необходимости приобретать два соседних кресла. Места у аварийных выходов, по его словам, не всегда подходят из-за правил безопасности. А ночные и длительные рейсы могут усугубить проблемы с дыханием и кровообращением.
Особое внимание следует уделить перепадам давления при взлёте и посадке. Собеседник Life.ru объясняет, что у людей с сердечно-легочными заболеваниями и выраженным ожирением это может вызвать одышку, скачки давления, головную боль и панические атаки. Он подчёркивает, что эти симптомы не являются поводом отказываться от путешествий, но требуют тщательного обсуждения с врачом и продуманного маршрута.
«Поезд для многих становится более комфортной альтернативой самолёту. Нужно заранее продумать размещение: купе или вагон СВ — наиболее подходящие варианты благодаря личному пространству и тишине. При этом важно избегать сидячих мест с расположением лицом к лицу: в некоторых составах между такими сиденьями остаётся буквально несколько сантиметров, что делает поездку очень неудобной», — отметил эксперт.
В дороге важно регулярно вставать и разминаться для улучшения кровообращения и снижения риска отёков и варикоза. А в поездках на автомобиле или автобусе длительное сидение повышает риск отёков и ухудшения циркуляции, поэтому рекомендуется делать остановки каждые 1−2 часа для разминки. При автобусных поездках нужно заранее уточнять возможность выбора более просторного места.
Буриков также советует использовать компрессионные чулки или гольфы для профилактики венозных проблем, а также выбирать свободную, дышащую одежду и удобную обувь без тесных застёжек.
В аптечку необходимо включить назначенные врачом препараты, средства для поддержки сердца, сосудов и пищеварения, а также сорбенты и мази от трения. Питание в пути должно быть лёгким — предпочтение стоит отдавать привычным продуктам с высоким содержанием клетчатки и достаточным количеством воды. Новая или жирная пища может вызвать отёки и сонливость.
Люди с ожирением хуже переносят жару, поэтому важно пить воду, использовать влажные салфетки и охлаждающие спреи. При появлении головокружения, одышки или боли в груди следует немедленно обратиться за помощью, отмечает специалист.
При выборе гостиницы нужно обращать внимание на ширину и прочность кровати — модели king-size с плотным матрасом обеспечат полноценный отдых и снизят нагрузку на суставы. Ванна может быть неудобной или опасной из-за сложностей с посадкой, особенно без поручней. Душ без высоких бортиков, по словам хирурга, считается более безопасным вариантом.
«Обязательное условие — наличие лифта, особенно если номер находится на высоких этажах. Даже при хорошем самочувствии подъём по лестнице с багажом, особенно в жаркую погоду, может вызвать перегрев, одышку и дискомфорт», — заключил собеседник Life.ru.
А ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по охране здоровья с инициативой о введении налога на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Введение акциза может значительно снизить темпы прироста ожирения и мотивировать россиян к здоровому образу жизни.