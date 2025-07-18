Врач дал советы, как подготовиться к путешествию людям с внушительным лишним весом

Особое внимание следует уделить перепадам давления при взлёте и посадке. Собеседник Life.ru объясняет, что у людей с сердечно-легочными заболеваниями и выраженным ожирением это может вызвать одышку, скачки давления, головную боль и панические атаки. Он подчёркивает, что эти симптомы не являются поводом отказываться от путешествий, но требуют тщательного обсуждения с врачом и продуманного маршрута.