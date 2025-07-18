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Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Братском районе

Автомобилиста просят явиться в отдел Госавтоинспекции.

Источник: Без источника

Смертельное ДТП произошло накануне ночью, 17 июля, на 193-м км федеральной трассы «Вилюй» в районе посёлка Кузнецовка Братского района. Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, а автомобилист скрылся с места ДТП, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Братское», полицейские просят водителя добровольно явиться в отдел Госавтоинспекции по адресу: улица Пихтовая, 36. Также можно связаться с дежурной частью по телефонам 49−54−02, 44−22−49 или 02.

По этим же телефонам могут обратиться очевидцы ДТП, а также все, кто располагает какой-либо информацией о случившемся и разыскиваемом автомобиле.

Ранее агентство сообщало, что смертельное ДТП произошло на улице Иркутская в Ангарске сегодня, 5 июня, около 02.00. Предварительно, водитель сбил мужчину, оказавшегося около дороги, после чего скрылся. От полученных травм пешеход погиб до приезда скорой помощи.