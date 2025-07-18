Трамп отреагировал на публикацию его письма с эротической картинкой: что он сказал

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, по сведениям The Wall Street Journal, поздравил секс-преступника Джеффри Эпштейна с 50-летием, отправив ему эротический подарок. Газета отметила, что в письме якобы содержался нарисованный вручную рисунок обнаженной женщины. Дональд Трамп назвал информацию фейковой и пригрозил The Wall Street Journal судом. Об этом он написал на страничке в соцсети.
Американский лидер назвал газету «отвратительной и грязной». Он также сообщил, что уже обратился к генпрокурору с просьбой раскрыть стенограммы показаний по делу Джеффри Эпштейна.
«СМИ нужно научиться быть правдивыми, а не полагаться на, по всей вероятности, несуществующие источники», — указал Дональд Трамп.
В материале газеты утверждается, что американский лидер поздравил Джеффри Эпштейна с Днем рождения и пожелал больше дней «с еще одним чудесным секретом». Стоит отметить, что президента США неоднократно обвиняли в связи с делом финансиста, однако Дональд Трамп всё отрицает.