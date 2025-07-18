Трамп отреагировал на публикацию его письма с эротической картинкой: что он сказал

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, по сведениям The Wall Street Journal, поздравил секс-преступника Джеффри Эпштейна с 50-летием, отправив ему эротический подарок. Газета отметила, что в письме якобы содержался нарисованный вручную рисунок обнаженной женщины. Дональд Трамп назвал информацию фейковой и пригрозил The Wall Street Journal судом. Об этом он написал на страничке в соцсети.