Врач объяснил, почему нельзя пить алкоголь перед загаром

Алкоголь делает кожу уязвимой для ультрафиолета.
Употребление алкоголя на пляже увеличивает риск солнечных ожогов и повреждения кожи. Об этом сообщил врач-хирург «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов. По ее словам, спиртные напитки делают кожу более уязвимой к ультрафиолету, ускоряя процесс ее обгорания.
«Во-первых, алкоголь расширяет сосуды, кровь приливает к капиллярам и кожа становится румянее. Кажется, что это загар, но на деле — воспалительная реакция. Такая кожа хуже защищена от ультрафиолета», — пояснил Гусейнов в разговоре с «Газетой.Ru». Врач также отметил, что алкоголь усиливает потерю жидкости из организма из-за мочегонного эффекта этанола, а обезвоженная кожа быстрее теряет защитные функции и становится более восприимчивой к ожогам.
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Специалист подчеркнул, что под действием алкоголя нарушается терморегуляция и снижается чувствительность к боли, поэтому человек может не замечать, что получил ожог. Кроме того, в состоянии опьянения люди чаще засыпают на солнце и забывают использовать солнцезащитные средства. По данным научных исследований, которые привел эксперт, сочетание алкоголя с ультрафиолетом увеличивает оксидативный стресс, ускоряет фотостарение и разрушает коллаген, а также повышает риск развития рака кожи при хроническом воздействии.
Для профилактики ожогов Гусейнов рекомендовал воздерживаться от употребления спиртного перед выходом на солнце, использовать солнцезащитные кремы и головные уборы, следить за водным балансом и не находиться долго на открытом солнце без движения. В случае появления признаков ожога врач советовал немедленно уйти в тень и начать лечение.
Ранее заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко предупредил об опасности солнечных ожогов, пишет «Национальная служба новостей». По словам врача, солнечные ожоги считаются одним из ключевых факторов риска развития рака кожи, проявляющегося зачастую спустя длительное время. Для снижения вероятности возникновения подобных повреждений рекомендуется регулярно использовать солнцезащитные средства на открытых участках кожи, а при необходимости — выбирать специальную защитную одежду для купания.