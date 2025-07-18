Врач объяснил, почему нельзя пить алкоголь перед загаром

Специалист подчеркнул, что под действием алкоголя нарушается терморегуляция и снижается чувствительность к боли, поэтому человек может не замечать, что получил ожог. Кроме того, в состоянии опьянения люди чаще засыпают на солнце и забывают использовать солнцезащитные средства. По данным научных исследований, которые привел эксперт, сочетание алкоголя с ультрафиолетом увеличивает оксидативный стресс, ускоряет фотостарение и разрушает коллаген, а также повышает риск развития рака кожи при хроническом воздействии.