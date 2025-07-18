Эксперт Дандыкин: ВСУ накапливают Abrams, Leopard и Bradley

«Меня волнуют Abrams, Leopard и Bradley. Мы изрядно побили эту технику, но сейчас практически среди уничтоженных машин их нет. Но где-то же они есть? Сейчас надо проявлять боевую настороженность на всех направлениях. Враг еще оказывает сопротивление, он во многом еще мотивирован. Массовую сдачу в плен мы не видим объективно. И, вполне возможно, накапливает силы, чтобы устроить какой-нибудь штурм», — сказал Дандыкин.