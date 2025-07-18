Эксперт Дандыкин: ВСУ накапливают Abrams, Leopard и Bradley

Военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин в беседе с aif.ru обратил внимание, что в последнее время не фиксируется уничтожение таких иностранных боевых машин ВСУ, как Abrams, Leopard и Bradley. Исходя из этого, он предположил, что противник стал меньше их применять и накапливает технику с определенной целью.
«Меня волнуют Abrams, Leopard и Bradley. Мы изрядно побили эту технику, но сейчас практически среди уничтоженных машин их нет. Но где-то же они есть? Сейчас надо проявлять боевую настороженность на всех направлениях. Враг еще оказывает сопротивление, он во многом еще мотивирован. Массовую сдачу в плен мы не видим объективно. И, вполне возможно, накапливает силы, чтобы устроить какой-нибудь штурм», — сказал Дандыкин.
При этом он выразил уверенность, что в командовании ВС РФ отслеживают все ситуации и будут готовы.
«И понятно, что Киев ждет поставок вооружения от Запада», — подытожил Дандыкин.
Ранее издание The National Interest сообщило, что танки Abrams M1, переданные Украине странами НАТО, уступают современному российскому противотанковому вооружению.