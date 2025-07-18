В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — утончили в ведомстве.
Напомним, что ранее в Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее пяти взрывов. Первые четыре взрыва были зафиксированы около 3:30 ночи, а затем — ближе к 4:45 утра. Очевидцы также сообщают о низком полёте БПЛА и перебоях с интернет-соединением в регионе.
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