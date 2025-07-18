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Более 20 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

Среди них как внутрироссийские, так и международные рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Массовая задержка рейсов на прилет вновь наблюдается в аэропорту Толмачево. С опозданием 18 июля в Новосибирск прилетят 22 самолета. Среди них как внутрироссийские, так и международные рейсы. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Так, задерживаются рейсы из Братска, Талакана, Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Кызыла, Уфы, Ташкента, Казани, Стамбула, два из Якутска, два из Сочи, три из Владивостока.

На вылет задержек или отмен рейсов нет.