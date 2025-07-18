Более 20 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

Массовая задержка рейсов на прилет вновь наблюдается в аэропорту Толмачево. С опозданием 18 июля в Новосибирск прилетят 22 самолета. Среди них как внутрироссийские, так и международные рейсы. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.