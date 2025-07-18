Самарцев об опасности дачных бассейнов предупредила врач-эксперт Ольга Уланкина

Ольга Уланкина, врач клинико-диагностической лаборатории, напоминает, что купание в дачных бассейнах требует внимания и соблюдения правил, особенно когда речь идёт о детях.
Главное — не оставлять ребёнка без присмотра, ведь даже небольшой бассейн может стать источником опасности.
Чем младше малыш, тем выше риск, поэтому важно следить за его поведением и не допускать шалостей в воде.
Если вода попала в дыхательные пути — нужно срочно звонить в скорую. Об этом рассказал «Московский комсомолец Ярославль».
При выборе бассейна учитывайте возраст ребёнка: для малышей до 1,5 лет глубина не должна превышать 17 см, для детей до трёх лет — до 50 см, а дошкольникам подойдёт глубина до 70 см.
Важно, чтобы ребёнок мог свободно стоять на дне, а в более глубоких бассейнах обязательно использовать спасательные жилеты или нарукавники, особенно для детей до 10 лет.
Перед началом купального сезона, особенно при предрасположенности к отитам, стоит проконсультироваться с педиатром. Для защиты ушей рекомендуется использовать специальные шапочки для плавания.
Время купания лучше выбирать до 11:00 или после 16:00, чтобы избежать ожогов от солнца, ведь вода усиливает ультрафиолетовое излучение.
Если бассейн без навеса — ставьте его в тени и не забывайте про головные уборы. В дождливую погоду купание лучше отложить.
Детям старше трёх лет стоит объяснить, что нырять, прыгать и толкаться в воде нельзя — это может привести к травмам.
Температура воды также важна: для малышей до трёх лет комфортной считается +28 °С, а для детей до 10 лет — от +24 до +26 °С.
После купания обязательно переоденьте ребёнка в сухую одежду, чтобы избежать переохлаждения.
Не забывайте и о чистоте бассейна: стоячая вода — рассадник бактерий. В больших бассейнах используют хлор, а в маленьких — воду лучше сливать после каждого использования.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем со здоровьем и сделать купальный сезон безопасным и радостным.
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