«Больше квадратов»: в Совфеде предложили улучшения по семейной ипотеке

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации рассматривается возможность внесения существенных изменений в порядок оформления семейной ипотеки. Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уже в первом квартале 2026 года может быть введен запрет на оформление семейной ипотеки вне региона постоянной регистрации заемщика. Необходимость изменений обусловлена тем, что значительная доля ипотечных кредитов оформляется в столичных регионах, хотя многие получатели займа фактически проживают в других субъектах РФ.