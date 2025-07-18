Гостей «АгроОмска-2025» будут удивлять фонтаном из сгущенки

Омск готовится к масштабному событию — уже 21-й по счету агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск», (0+). Она пройдет в парке «На Королева» с 23 по 27 июля.
Как рассказали в областном минсельхозе, в этом году заявки на участие в выставке-ярмарке подали около трехсот компаний. Как обычно, для участников пройдут тематические семинары, круглые столы, мастер-классы от ведущих экспертов из Омска, Москвы, Екатеринбурга, Томска, Челябинска, Татарстана, Казахстана и Башкортостана.
У омичей вставка-ярмарка является одним из самых любимых мероприятий. Организаторы обещают удивить гостей и на этот раз. Посетителям продемонстрируют более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования и сельскохозяйственных животных. Переработчики сельхозпродукции собираются удивить фонтаном из сгущеного молока и дегустациями. Также гостей ждут конкурсы, мастер-классы, детские площадки и батуты, уличный фудкорт и выступления творческих коллективов.
Режим работы выставки: с 23 по 24 июля с 10.00 до 19.00 часов, с 25 по 26 июля с 10.00 до 20.00 часов, 27 июля с 10.00 до 17.00 часов.