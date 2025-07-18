Гостей «АгроОмска-2025» будут удивлять фонтаном из сгущенки

Как рассказали в областном минсельхозе, в этом году заявки на участие в выставке-ярмарке подали около трехсот компаний. Как обычно, для участников пройдут тематические семинары, круглые столы, мастер-классы от ведущих экспертов из Омска, Москвы, Екатеринбурга, Томска, Челябинска, Татарстана, Казахстана и Башкортостана.